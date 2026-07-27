Tünnipesur BC 14/12

Tünnipesur BC 14/12 on pihustusseade, millega saab puhastada konteinerite ja tünnide sisemust – eriti 225-600-liitriseid tammetünne.

See düüside komplekt suurendab Kärcheri märgpuhastusseadme efektiivsust. Koosneb märgpuhastusdüüsist ja düüsi südamikust. Kasutamiseks ainult koos Kärcheri märgpuhastuskomplektiga 4.115-000.0 | 4.115-006.0.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Veosild Elektriline
Otsikute arv (tk.) 2
Võimsus (l/h) 1400
Kiirus (rpm) 62
Paigalduspikkus (mm) 315 - 900
Pinge (V) 115 - 240
Sagedus (Hz) 50 - 60
Paagi ava (mm) min. 40
Temperatuur (°C) max. 80
Kaal (kg) 4,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1170
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