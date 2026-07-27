Kui teil on kiire, siis tagab EasyFix Mini ühekordselt kasutatavate lappide komplekt oos 15 uuenduslikku ühekordselt kasutatava lapiga selle, et kõrge kvaliteediga imavast materjalist valmistatud värsked lapid on EasyFix Mini põrandaotsakuga alati käepärast. Tänu optimaalsetele mustuse eemaldamise ja kogumise omadustele tagavad ühekordselt kasutatavad lapid kõvakattega põrandapindade põhjaliku ja hügieenilise puhastuse. Kasutades takjakinnitust saab mikrokiudpõrandalapi hõlpsalt ja kiiresti kinnitada aurupuhasti EasyFix Mini põrandaotsakule: lihtsalt suruge EasyFix põrandaotsak lappi küljele, millel on kollast värvi takjakinnitusriba ja põrandaotsak on kasutusvalmis. Pärast puhastamist saab lapi lihtsalt koos kogunenud olmeprügiga ära visata. Ühekordselt kasutatavad lapid vabastavad teid tüütust ja aeganõudvast mustade lappide pesemisest.