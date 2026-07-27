Ühekordelt kasutatavate mikrokiudlappide komplekt EasyFix Mini põrandaotsakule
15 ühekordselt kasutatavat lappi EasyFix Mini põrandaotsakule kõvakattega põrandate kiireks ja hügieeniliseks puhastamiseks. Kollast värvi takjakinnitusribad võimaldavad lappi hõlpsalt kinnitada.
Kui teil on kiire, siis tagab EasyFix Mini ühekordselt kasutatavate lappide komplekt oos 15 uuenduslikku ühekordselt kasutatava lapiga selle, et kõrge kvaliteediga imavast materjalist valmistatud värsked lapid on EasyFix Mini põrandaotsakuga alati käepärast. Tänu optimaalsetele mustuse eemaldamise ja kogumise omadustele tagavad ühekordselt kasutatavad lapid kõvakattega põrandapindade põhjaliku ja hügieenilise puhastuse. Kasutades takjakinnitust saab mikrokiudpõrandalapi hõlpsalt ja kiiresti kinnitada aurupuhasti EasyFix Mini põrandaotsakule: lihtsalt suruge EasyFix põrandaotsak lappi küljele, millel on kollast värvi takjakinnitusriba ja põrandaotsak on kasutusvalmis. Pärast puhastamist saab lapi lihtsalt koos kogunenud olmeprügiga ära visata. Ühekordselt kasutatavad lapid vabastavad teid tüütust ja aeganõudvast mustade lappide pesemisest.
Omadused ja tulu
Puhas lapp on alati käepärast
- Säravate puhastustulemuste saavutamiseks.
Lihtne ja hügieeniline ilma mistahes pesemisvajaduseta
- Ühekordselt kasutatav lapp vabastab teid tüütust ja aeganõudvast mustade lappide pesemisest.
Mugav takjakinnitus
- Lihtne ja kiire kinnitamine tänu kollast värvi takjakinnitusribadele.
- Puhastamise ajal põrandapuhastuslapp ei libise.
Ühekordselt kasutatav lapp katab põrandaotsaku kõik küljed
- Nurkade, servade ja muude raskelt juurdepääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks.
Kõrge kvaliteediga ja eriti suure imavusega materjal
- Mustuse optimaalne puhastamine ja eemaldamine kõikidelt kõvadelt pindadelt.
Eriti sobiv väikestele ruumidele ja raskesti juurdepääsetavatele kohtadele
- Ideaalsete puhastustulemuse ja suuremate puhastatud pindade saavutamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|270 x 118 x 3
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Seinaplaadid
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)