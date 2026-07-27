Ühekordelt kasutatavate mikrokiudlappide komplekt EasyFix põrandaotsakule
15 ühekordselt kasutatavat lappi EasyFix põrandaotsakule kõvakattega põrandate kiireks ja hügieeniliseks puhastamiseks. Kollast värvi takjakinnitusribad võimaldavad lappi hõlpsalt kinnitada.
EasyFix ühekordselt kasutatavate lappide komplekt EasyFix põrandaotsakule sisaldab 15 uuenduslikku ühekordselt kasutatavat lappi, mis on valmistatud kõrge kvaliteediga imavast materjalist. Kui teil on kiire, siis on teil alati käepärast värsked lapid – kõvakattega põrandate veelgi lihtsamaks ja hõlpsamaks puhastamiseks. Isegi nurgad ja servad saab lihtsalt puhtaks. Tänu takjakinnitusele saab mikrokiudpõrandalapi hõlpsalt ja kiiresti kinnitada EasyFix aurupuhasti põrandaotsakule: lihtsalt suruge EasyFix põrandaotsak lappi küljele, millel on kollast värvi takjakinnitusriba ja põrandaotsak on kasutusvalmis. Pärast puhastamist saab lapi lihtsalt koos koguned olmeprügiga ära visata – vabastades teid seega tüütust ja aeganõudvast mustade lappide pesemisest.
Omadused ja tulu
Puhas lapp on alati käepärast
- Säravate puhastustulemuste saavutamiseks.
Lihtne ja hügieeniline ilma mistahes pesemisvajaduseta
- Ühekordselt kasutatav lapp vabastab teid tüütust ja aeganõudvast mustade lappide pesemisest.
Mugav takjakinnitus
- Lihtne ja kiire kinnitamine tänu kollast värvi takjakinnitusribadele.
- Puhastamise ajal põrandapuhastuslapp ei libise.
Ühekordselt kasutatav lapp katab põrandaotsaku kõik küljed
- Nurkade, servade ja muude raskelt juurdepääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks.
Kõrge kvaliteediga ja eriti suure imavusega materjal
- Mustuse optimaalne puhastamine ja eemaldamine kõikidelt kõvadelt pindadelt.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|340 x 118 x 3
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Seinaplaadid