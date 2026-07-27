EasyFix ühekordselt kasutatavate lappide komplekt EasyFix põrandaotsakule sisaldab 15 uuenduslikku ühekordselt kasutatavat lappi, mis on valmistatud kõrge kvaliteediga imavast materjalist. Kui teil on kiire, siis on teil alati käepärast värsked lapid – kõvakattega põrandate veelgi lihtsamaks ja hõlpsamaks puhastamiseks. Isegi nurgad ja servad saab lihtsalt puhtaks. Tänu takjakinnitusele saab mikrokiudpõrandalapi hõlpsalt ja kiiresti kinnitada EasyFix aurupuhasti põrandaotsakule: lihtsalt suruge EasyFix põrandaotsak lappi küljele, millel on kollast värvi takjakinnitusriba ja põrandaotsak on kasutusvalmis. Pärast puhastamist saab lapi lihtsalt koos koguned olmeprügiga ära visata – vabastades teid seega tüütust ja aeganõudvast mustade lappide pesemisest.