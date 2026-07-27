Ühendusadapteri abil saab sisekeermega pumpa kiiresti ja ohutult ühendada sisekeermega veeühendusega – kas imemis- või survepoolel. Ideaalne G1 (33,3 mm)–G1 (33,3 mm) ühenduskeermetele. Ühel pool adapterit on standardne G1 keere, millel on aksiaalne ühenduspõhimõte (seerianumber [2] on tootel). Teisel pool on standardne G1 keere radiaalse ühenduspõhimõttega (seerianumber [2] on tootel). BP seeria tarvikute radiaalne PerfectConnect ühendus tagab eriti lihtsa ühendamise ja usaldusväärse ühenduse, mis tagab pumba probleemideta töö. Sel viisil saab radiaalse ühenduspõhimõttega (seerianumber [1]) Kärcheri pumpasid ühendada ka teise tootjate lisatarvikute või Kärcheri vanemate lisatarvikutega (seerianumber [2]). Lisaks saab kõiki Kärcheri PerfectConnect ühendusega radiaalse tihendusega tarvikud (seerianumber [1]) ühendada ka kõikide tavaliste aksiaalse tihendusega pumpadega (seerianumber [2]).