Ühendusadapter pumpadele (aksiaalne/radiaalne), G1

PerfectConnect adapter (aksiaalne/radiaalne) ühendab Kärcheri pumbad G1 sisekeerme abil veeühendusega ning nii Kärcheri kui ka teiste tootjate lisatarvikutega.

Ühendusadapteri abil saab sisekeermega pumpa kiiresti ja ohutult ühendada sisekeermega veeühendusega – kas imemis- või survepoolel. Ideaalne G1 (33,3 mm)–G1 (33,3 mm) ühenduskeermetele. Ühel pool adapterit on standardne G1 keere, millel on aksiaalne ühenduspõhimõte (seerianumber [2] on tootel). Teisel pool on standardne G1 keere radiaalse ühenduspõhimõttega (seerianumber [2] on tootel). BP seeria tarvikute radiaalne PerfectConnect ühendus tagab eriti lihtsa ühendamise ja usaldusväärse ühenduse, mis tagab pumba probleemideta töö. Sel viisil saab radiaalse ühenduspõhimõttega (seerianumber [1]) Kärcheri pumpasid ühendada ka teise tootjate lisatarvikute või Kärcheri vanemate lisatarvikutega (seerianumber [2]). Lisaks saab kõiki Kärcheri PerfectConnect ühendusega radiaalse tihendusega tarvikud (seerianumber [1]) ühendada ka kõikide tavaliste aksiaalse tihendusega pumpadega (seerianumber [2]).

Omadused ja tulu
Ühendusadapter
  • Sisekeermega veeühenduste ja sisekeermega pumpade kiireks ühendamiseks.
Optimeeritud ühenduskeere
  • Adapteri kindlaks tihendamiseks tihenduslindi jms abita.
Paigaldamine ilma tööriistadeta
  • Ühendamiseks ei ole vaja tööriistu
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Keerme suurus G1
Värvus Must
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 36 x 72 x 36

Seadmed

  • Kärcheri PerfectConnect seeria lisatarvikud
Kasutusvaldkonnad
  • Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.
  • Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.
  • Tualettruumide ja pesumasinate hooldusveega varustamiseks.