Ühendusadapter pumpadele (aksiaalne/radiaalne), G1
PerfectConnect adapter (aksiaalne/radiaalne) ühendab Kärcheri pumbad G1 sisekeerme abil veeühendusega ning nii Kärcheri kui ka teiste tootjate lisatarvikutega.
Ühendusadapteri abil saab sisekeermega pumpa kiiresti ja ohutult ühendada sisekeermega veeühendusega – kas imemis- või survepoolel. Ideaalne G1 (33,3 mm)–G1 (33,3 mm) ühenduskeermetele. Ühel pool adapterit on standardne G1 keere, millel on aksiaalne ühenduspõhimõte (seerianumber [2] on tootel). Teisel pool on standardne G1 keere radiaalse ühenduspõhimõttega (seerianumber [2] on tootel). BP seeria tarvikute radiaalne PerfectConnect ühendus tagab eriti lihtsa ühendamise ja usaldusväärse ühenduse, mis tagab pumba probleemideta töö. Sel viisil saab radiaalse ühenduspõhimõttega (seerianumber [1]) Kärcheri pumpasid ühendada ka teise tootjate lisatarvikute või Kärcheri vanemate lisatarvikutega (seerianumber [2]). Lisaks saab kõiki Kärcheri PerfectConnect ühendusega radiaalse tihendusega tarvikud (seerianumber [1]) ühendada ka kõikide tavaliste aksiaalse tihendusega pumpadega (seerianumber [2]).
Omadused ja tulu
Ühendusadapter
- Sisekeermega veeühenduste ja sisekeermega pumpade kiireks ühendamiseks.
Optimeeritud ühenduskeere
- Adapteri kindlaks tihendamiseks tihenduslindi jms abita.
Paigaldamine ilma tööriistadeta
- Ühendamiseks ei ole vaja tööriistu
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Keerme suurus
|G1
|Värvus
|Must
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|36 x 72 x 36
Seadmed
- Kärcheri PerfectConnect seeria lisatarvikud
Kasutusvaldkonnad
- Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.
- Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.
- Tualettruumide ja pesumasinate hooldusveega varustamiseks.