Ühenduskomplekt Basic

Konnektor voolikute ühendamiseks kodumajapidamises kasutatavate aiapumpade ja kõrgsurvepumpadega. Voolikute ja pumpade kiireks ja kindlaks ühendamiseks.

Konnektori baaskomplekt 1/2" (13 mm) veevoolikute ühendamiseks praktilise kiirkinnitussüsteemi abil kodumajapidamistes kasutatavate aia- ja kõrgsurvepumpadega. Konnektori komplekt sobib kõikidele eespool nimetatud pumpadele, millel on 1" (33,3 mm) ühenduskeere.

Omadused ja tulu
Sisaldab kraani adapterit
  • Kiireks ühendamiseks pumba üleminekuga
Praktiline kiirkinnitussüsteem
  • Muudab voolikute ühendamise pumbaga lihtsamaks
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Kollane
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 79 x 42 x 42
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.
  • Tualettruumide ja pesumasinate hooldusveega varustamiseks.