Ühenduskomplekt Basic
Konnektor voolikute ühendamiseks kodumajapidamises kasutatavate aiapumpade ja kõrgsurvepumpadega. Voolikute ja pumpade kiireks ja kindlaks ühendamiseks.
Konnektori baaskomplekt 1/2" (13 mm) veevoolikute ühendamiseks praktilise kiirkinnitussüsteemi abil kodumajapidamistes kasutatavate aia- ja kõrgsurvepumpadega. Konnektori komplekt sobib kõikidele eespool nimetatud pumpadele, millel on 1" (33,3 mm) ühenduskeere.
Omadused ja tulu
Sisaldab kraani adapterit
- Kiireks ühendamiseks pumba üleminekuga
Praktiline kiirkinnitussüsteem
- Muudab voolikute ühendamise pumbaga lihtsamaks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Kollane
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|79 x 42 x 42
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmiseks vihmaveetünnidest, tsisternidest või kaevudest näiteks vihmutite abil.
- Tualettruumide ja pesumasinate hooldusveega varustamiseks.