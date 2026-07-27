1 1/4“ läbimõõduga PE-torustikud saab ühendustarviku abil vaakumikindlalt ühendada pumba imemispoolega. See tähendab näiteks seda, et vett saab pumbata ka alternatiivsetest allikateks, näiteks tsisternidest või kaevudest, ja kasutada näiteks pesu pesemiseks, tualetipotis või aia kastmiseks. Tänu G1 sisekeermele võib kasutada ka teiste tootjate G1 keermega imemisvoolikuid. BP seeria tarvikute lihtsasti paigaldatav Perfect Connect ühendus tagab usaldusväärse kinnituse, et tagada probleemideta pumpamine.