Ühendustarvik keermeta 1“ (25 mm) imitorudele
Ühendustarvik pumba vaakumikindlaks ühenduseks keermestamata imitorustiku imemispoolele (ühildub 1“ PE-toruga). PerfectConnect ühendus.
Ühendustarvikut kasutatakse pumpade vaakumikindlaks ühendamiseks keermestamata 1“ PE-torude imemispoolele – vee pumpamine alternatiivsetest allikatest, näiteks tsisternidest või kaevudest, pesumasinatele, tualetti või aia kastmiseks. G1 väliskeeret saab kasutada ka teiste tootjate G1 keermega imemiskomplektide ühendamiseks. Kärcheri BP seeria lisatarvikute PerfectConnect ühendus võimaldab neid ühendada eriti lihtsasti, tagades samas töökindla ühenduse ja probleemideta pumpamise.
Omadused ja tulu
Ühendustarvik keermeta 1“ imitorudele
- Pumba ühendamine 1“ torude külge ilma tööriistadeta.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Keerme suurus
|G1
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|54 x 72 x 54
Seadmed
- Kärcheri PerfectConnect seeria lisatarvikud
Kasutusvaldkonnad
- Vee pumpamiseks näiteks tsisternidest, veetünnidest, ojadest jne.