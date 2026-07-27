Ühendustarvikut kasutatakse pumpade vaakumikindlaks ühendamiseks keermestamata 1“ PE-torude imemispoolele – vee pumpamine alternatiivsetest allikatest, näiteks tsisternidest või kaevudest, pesumasinatele, tualetti või aia kastmiseks. G1 väliskeeret saab kasutada ka teiste tootjate G1 keermega imemiskomplektide ühendamiseks. Kärcheri BP seeria lisatarvikute PerfectConnect ühendus võimaldab neid ühendada eriti lihtsasti, tagades samas töökindla ühenduse ja probleemideta pumpamise.