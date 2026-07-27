Üleminek
Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Õhuvoolu juhtimisliugur, antistaatiline disain.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Materjal
|Plastmass
|Versioon
|Antistaatiline
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|285 x 90 x 52
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