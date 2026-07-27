Üleminek

Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Õhuvoolu juhtimisliugur, antistaatiline disain.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 1
Standardne nimilaius ( ) ID 35
Materjal Plastmass
Versioon Antistaatiline
Värvus Antratsiit
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 285 x 90 x 52
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