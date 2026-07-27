Ümara haraja lapid
Kaks esmaklassilist mikrokiudkatet suurele ümarharjale mustuse paremaks eemaldamiseks ja suure ümarharjaga suurepäraste tulemuste tagamiseks.
Tõstab pinnalt lahti ja eemaldab mustuse ja rasva veel tõhusamalt. Ideaalne eriti raske ja tõrksa mustuse eemaldamiseks vannitubades ja köökides. Isegi tugevalt määrdunud pliidiplaati saab hõlpsasti puhastada.
Omadused ja tulu
Kõrgkvaliteetne mikrofiiber
- Ideaalne väga tõrksa mustuse õrnaks eemaldamiseks köökide ja vannitubade kõvadelt pindadelt.
- Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|120 x 120 x 15
Kasutusvaldkonnad
- Köögi töötasapinnad
- Valamu
- Pliidiplaadid
- Dušinurk/vann
- Külmik (sisemus/välispind)
- Kappide, sahtlite sisemus
- Väljalaske katted
- Roostevaba teras