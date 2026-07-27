Ümarate harjade komplekt
Vaevatu ja tõhus pragude puhastamine ilma kemikaalideta: praktiline piluharjakomplekt koosneb neljast mustade piluharjaste komplektist ja sobib ideaalselt katteplaatide puhastamiseks.
Piluharjade komplekt muudab näiteks katteplaatide vuukide puhastamise vannitoas või köögis lihtsamaks kui kunagi varem. Harjaste kuju on ideaalselt kohandatud pragudele, sinna pritsitakse täisauru ja tekitatakse siis kohe siledad vuugid – kõik ilma kemikaalideta.
Omadused ja tulu
Harjased on valmistatud kõrgekvaliteetsest materjalist.
- Eemaldab hõlpsasti tugevasti kinnijäänud mustuse
- Pikk kasutusiga tänu harjaste aeglasemale kulumisele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|46 x 8 x 58
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)