Ümarharjade komplekt
Praktiliste ümarharjade komplekt kahe musta ja kahe kollase harjaga - ideaalne kasutamiseks erinevates kohtades.
Ümarharjade komplekt koosneb kahest mustast ja kahest kollasest ümarharjast. Ideaalne kasutamiseks erinevates kohtades. Näiteks ühte värvi harjasid saab kasutada vannitoas ja teisi köögi puhastamiseks. Auruharja painduvad harjased tagavad praktilised iga ülesande usaldusväärse ja pingutusteta läbiviimise.
Omadused ja tulu
Kaks erinevat värvi (must ja kollane)
- Hügieeniliseks kasutamiseks erinevates kohtades (tualettruumid, köögid, vannitoad jne).
Harjased on valmistatud kõrgekvaliteetsest materjalist.
- Eemaldab hõlpsasti tugevasti kinnijäänud mustuse
- Pikk kasutusiga tänu harjaste aeglasemale kulumisele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|40 x 26 x 26
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
- Äravoolud
- Valamu
- Köögi töötasapinnad
- Kraanid
- WC
- Vannituba