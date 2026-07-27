Ümarharjade komplekt koosneb kahest mustast ja kahest kollasest ümarharjast. Ideaalne kasutamiseks erinevates kohtades. Näiteks ühte värvi harjasid saab kasutada vannitoas ja teisi köögi puhastamiseks. Auruharja painduvad harjased tagavad praktilised iga ülesande usaldusväärse ja pingutusteta läbiviimise.