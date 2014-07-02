Ümberlülitatav märg- ja kuivimemisotsik, millel on integreeritud parkimisteravik

Ümberlülitatav märg- ja kuivimemisotsik, mis imeb kõik mustuse ideaalselt. Jalglüliti muudab märg- ja kuivimemisfunktsioonide vahetamise lihtsaks. Kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele.

Olgu kuiv või märg, peen või jämedateralisem mustus — ümberlülitatav märg- ja kuivimemisotsik eemaldab mustuse täielikult ja üllatab tänu külgrullikutele oma optimaalse libisemisvõime poolest. Seda saab kiirelt vaid jalglüliti abil ümber lülitada märgimemisfunktsioonilt kuivimemisele ja vastupidi. Seadmel on praktiline parkimisteravik, mis võimaldab imemistoru ja põrandaotsikut tööpauside ajal mugavalt hoida.

Omadused ja tulu
Optimaalne mustuse eemaldamine nii märg- kui ka kuivimemise ajal tänu kahele integreeritud harjaribale ja/või kummiraaklile
Jalglüliti võimaldab seadet mugavalt kohandada vastavalt konkreetse mustuse tüübile
Tolmuimemine on lihtne, kuna seadmel on külgrullikud, mis tagavad selle hea libisemisvõime
Sisseehitatud parkimisteravik põrandaotsiku hoiustamiseks otse seadmel
Sobib kõikidele Kärcher Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejatele ning pihustuspuhastusvahenditele
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 1
Standardne nimilaius (mm) 35
Värvus Must
Kaal (kg) 0,3
Kaal, sh pakend (kg) 0,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 x 70 x 124
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Koduaia ümbruse alad
  • Terrass
  • Rajad
  • Tuulekojad
  • Hobiruumid
  • Kelder
  • Garaaž
  • Töökoda
  • Renoveerimistööd
  • Vedelikud