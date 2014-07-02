Olgu kuiv või märg, peen või jämedateralisem mustus — ümberlülitatav märg- ja kuivimemisotsik eemaldab mustuse täielikult ja üllatab tänu külgrullikutele oma optimaalse libisemisvõime poolest. Seda saab kiirelt vaid jalglüliti abil ümber lülitada märgimemisfunktsioonilt kuivimemisele ja vastupidi. Seadmel on praktiline parkimisteravik, mis võimaldab imemistoru ja põrandaotsikut tööpauside ajal mugavalt hoida.