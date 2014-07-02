Ümberlülitatav märg- ja kuivimemisotsik, millel on integreeritud parkimisteravik
Ümberlülitatav märg- ja kuivimemisotsik, mis imeb kõik mustuse ideaalselt. Jalglüliti muudab märg- ja kuivimemisfunktsioonide vahetamise lihtsaks. Kõikidele Kärcheri Home & Garden seeria vee- ja tolmuimejatele.
Olgu kuiv või märg, peen või jämedateralisem mustus — ümberlülitatav märg- ja kuivimemisotsik eemaldab mustuse täielikult ja üllatab tänu külgrullikutele oma optimaalse libisemisvõime poolest. Seda saab kiirelt vaid jalglüliti abil ümber lülitada märgimemisfunktsioonilt kuivimemisele ja vastupidi. Seadmel on praktiline parkimisteravik, mis võimaldab imemistoru ja põrandaotsikut tööpauside ajal mugavalt hoida.
Omadused ja tulu
Optimaalne mustuse eemaldamine nii märg- kui ka kuivimemise ajal tänu kahele integreeritud harjaribale ja/või kummiraaklile
Jalglüliti võimaldab seadet mugavalt kohandada vastavalt konkreetse mustuse tüübile
Tolmuimemine on lihtne, kuna seadmel on külgrullikud, mis tagavad selle hea libisemisvõime
Sisseehitatud parkimisteravik põrandaotsiku hoiustamiseks otse seadmel
Sobib kõikidele Kärcher Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejatele ning pihustuspuhastusvahenditele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Standardne nimilaius (mm)
|35
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|260 x 70 x 124
Kokkusobivad masinad
- SE 4
- SE 4 Black GNF Edition N1
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Special
- SE 4001
- SE 4001 Plus
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact akukomplektiga
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 Plus V-15/6/18/C
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3 + filter bags
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 Premium akukomplektiga
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-15/6/20 (YYY)
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3 akukomplektiga
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WD 3-18 V-17/20 (YYY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/6/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 S V-30/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Kasutusvaldkonnad
- Koduaia ümbruse alad
- Terrass
- Rajad
- Tuulekojad
- Hobiruumid
- Kelder
- Garaaž
- Töökoda
- Renoveerimistööd
- Vedelikud