Ümmarguse harja komplekt
Praktiline ümmarguste harjade komplekt, saadaval kahes värvitoonis.
Erinevate pindade puhastamiseks ette nähtud praktiline ümmarguste harjade komplekt kahes erinevas värvitoonis. Harjad on saadaval erinevates värvitoonides ja ette nähtud erinevaks otstarbeks. Erineva värvitooniga harju võib kasutada vannitoas, köögis jne. Paindlikke aurupesuri harju saab kasutada kõikjal kodumajapidamises.
Omadused ja tulu
2 erinevat värvitooni (must, punane)
- Hügieeniline töö erinevates ruumides (sanitaarruumid, köök, furnituurid jne).
Harjased on valmistatud kõrgekvaliteetsest materjalist.
- Suurema mustuse lihtne eemaldamine
- Kulumiskindlad harjased, pikem kasutusiga
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|26 x 26 x 40
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Köögi töötasapinnad
- Äravoolud
- Valamu
- Kraanid
- WC
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
- Vannituba