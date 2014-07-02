Ujuklüliti
Sõltuvalt veetasemest käivitab ja peatab ujuklüliti pumba automaatselt.
Ujuklüliti käivitab ja peatab pumba sõltuvalt veetasemest automaatselt ning jälgib äravoolu. Sobib kasutamiseks koos kodumajapidamistes kasutatavate aiapumpade, sukel-survepumpade ja kõrgsurvepumpadega. Sisaldab spetsiaalselt 10 m juhet. Hoiatus: sobib vaid pumba peatamiseks koos pumbaga GP 60/GP 70 Mobile Control.
Omadused ja tulu
10 m toitejuhe
- Võimaldab kasutada isegi kaugel või sügaval asuvaid veevarusid.
Ujuklüliti
- Kontrollib pumba sisse- ja väljalülitamist vastavalt veetasemele juhtudel, kui veevarud asuvad kaugel
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|1,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|210 x 270 x 55
Kasutusvaldkonnad
- Vee väljapumpamiseks aiatiikidest
- Kasutamiseks üleujutuste piirkonnas