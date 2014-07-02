Ujuklüliti käivitab ja peatab pumba sõltuvalt veetasemest automaatselt ning jälgib äravoolu. Sobib kasutamiseks koos kodumajapidamistes kasutatavate aiapumpade, sukel-survepumpade ja kõrgsurvepumpadega. Sisaldab spetsiaalselt 10 m juhet. Hoiatus: sobib vaid pumba peatamiseks koos pumbaga GP 60/GP 70 Mobile Control.