Ujuklüliti

Sõltuvalt veetasemest käivitab ja peatab ujuklüliti pumba automaatselt.

Ujuklüliti käivitab ja peatab pumba sõltuvalt veetasemest automaatselt ning jälgib äravoolu. Sobib kasutamiseks koos kodumajapidamistes kasutatavate aiapumpade, sukel-survepumpade ja kõrgsurvepumpadega. Sisaldab spetsiaalselt 10 m juhet. Hoiatus: sobib vaid pumba peatamiseks koos pumbaga GP 60/GP 70 Mobile Control.

Omadused ja tulu
10 m toitejuhe
  • Võimaldab kasutada isegi kaugel või sügaval asuvaid veevarusid.
Ujuklüliti
  • Kontrollib pumba sisse- ja väljalülitamist vastavalt veetasemele juhtudel, kui veevarud asuvad kaugel
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Kollane
Kaal (kg) 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 1,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 210 x 270 x 55
Kasutusvaldkonnad
  • Vee väljapumpamiseks aiatiikidest
  • Kasutamiseks üleujutuste piirkonnas