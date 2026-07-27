Universaalne peene võrguavaga veefilter, 25 μm

Väikese võrguavaga veefilter, 25 μm, maksimaalne kasutustemperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Konnektor 3/4", 1" adapteriga.

Väikese võrguavaga veefilter, 25 μm, sobib kasutada maksimaalselt 50 °C juures. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Ühendamiseks kõrgsurvepesuri külge. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Konnektor 3/4", 1" adapteriga.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Veeühendus (tollides) 3/4″ / 1″
Kaal, sh pakend (kg) 3,5
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