Universaalne põrandalappide komplekt EasyFix

Kvaliteetsest peenkiust valmistatud universaalsed põrandalapid sobivad ideaalselt tõrksa mustuse eemaldamiseks aurupuhastiga. Tänu takjakinnitussüsteemile puudub lapi vahetamisel kontakt mustusega.

EasyFixi põrandalapikomplekt sisaldab kahte väga imavat ja vastupidavat põrandalappi, mis on valmistatud kvaliteetsest peenkiust põrandaotsiku EasyFix jaoks. Erilise silmuskoega tekstiilkangas tagab eriti hea mustuse eemaldamise. Suur auruläbilaskvus tagab hetkega suurepärased puhastustulemused ja hügieeniliselt puhtad nurgad ja servad. Tänu takjakinnitussüsteemile saab põrandalappe hõlpsasti ja kiiresti kinnitada aurupuhasti põrandaotsiku külge: lihtsalt vajutage need põrandaotsikule EasyFix ja ongi valmis. Töö ajal püsib lapp kindlalt paigal ja ei libise. Pärast puhastamist saab põrandalapi põrandaotsikult EasyFix eemaldada lihtsalt, puutumata kokku mustusega; lihtsalt astuda lapi jalalipikule ja tõmmata põrandaotsik üles lapist eemale.

Omadused ja tulu
Universaalne põrandalappide komplekt EasyFix: Kõrgkvaliteetne mikrofiiber
Kõrgkvaliteetne mikrofiiber
Lapi spetsiaalne silmuskude tagab eriti hea mustuse eemaldamise ja põhjaliku puhastustulemuse kõigil poonitud kõvadel pindadel. Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Universaalne põrandalappide komplekt EasyFix: Mugav takjakinnitus
Mugav takjakinnitus
Põrandapuhastuslapp on põrandaotsakule lihtsalt kinnitatav sellele lihtsalt surumisega. Puhastamise ajal põrandapuhastuslapp ei libise.
Universaalne põrandalappide komplekt EasyFix: Põrandapuhastuslapi eemaldusriba
Põrandapuhastuslapi eemaldusriba
Lapi vahetamisel puudub kokkupuutumine mustusega: lihtsalt astuge eemaldusribale ja tõmmake põrandaotsak eemale ja üles. Kasutusala (nt köök või vannituba) võib märkida väljale jalalipikul.
Põranda puhastuslapp katab põrandaotsaku kõik küljed
  • Nurkade, servade ja muude raskesti juurdepääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Valge
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 345 x 115 x 10
Kasutusvaldkonnad
  • Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
  • Kõvakattega põrandad
  • Seinaplaadid