Universaalne põrandalappide komplekt EasyFix
Kvaliteetsest peenkiust valmistatud universaalsed põrandalapid sobivad ideaalselt tõrksa mustuse eemaldamiseks aurupuhastiga. Tänu takjakinnitussüsteemile puudub lapi vahetamisel kontakt mustusega.
EasyFixi põrandalapikomplekt sisaldab kahte väga imavat ja vastupidavat põrandalappi, mis on valmistatud kvaliteetsest peenkiust põrandaotsiku EasyFix jaoks. Erilise silmuskoega tekstiilkangas tagab eriti hea mustuse eemaldamise. Suur auruläbilaskvus tagab hetkega suurepärased puhastustulemused ja hügieeniliselt puhtad nurgad ja servad. Tänu takjakinnitussüsteemile saab põrandalappe hõlpsasti ja kiiresti kinnitada aurupuhasti põrandaotsiku külge: lihtsalt vajutage need põrandaotsikule EasyFix ja ongi valmis. Töö ajal püsib lapp kindlalt paigal ja ei libise. Pärast puhastamist saab põrandalapi põrandaotsikult EasyFix eemaldada lihtsalt, puutumata kokku mustusega; lihtsalt astuda lapi jalalipikule ja tõmmata põrandaotsik üles lapist eemale.
Omadused ja tulu
Kõrgkvaliteetne mikrofiiberLapi spetsiaalne silmuskude tagab eriti hea mustuse eemaldamise ja põhjaliku puhastustulemuse kõigil poonitud kõvadel pindadel. Masinpestav 60 °C juures. Mitte kasutada loputusvaheneid.
Mugav takjakinnitusPõrandapuhastuslapp on põrandaotsakule lihtsalt kinnitatav sellele lihtsalt surumisega. Puhastamise ajal põrandapuhastuslapp ei libise.
Põrandapuhastuslapi eemaldusribaLapi vahetamisel puudub kokkupuutumine mustusega: lihtsalt astuge eemaldusribale ja tõmmake põrandaotsak eemale ja üles. Kasutusala (nt köök või vannituba) võib märkida väljale jalalipikul.
Põranda puhastuslapp katab põrandaotsaku kõik küljed
- Nurkade, servade ja muude raskesti juurdepääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|345 x 115 x 10
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
- Kõvakattega põrandad
- Seinaplaadid