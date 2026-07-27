EasyFixi põrandalapikomplekt sisaldab kahte väga imavat ja vastupidavat põrandalappi, mis on valmistatud kvaliteetsest peenkiust põrandaotsiku EasyFix jaoks. Erilise silmuskoega tekstiilkangas tagab eriti hea mustuse eemaldamise. Suur auruläbilaskvus tagab hetkega suurepärased puhastustulemused ja hügieeniliselt puhtad nurgad ja servad. Tänu takjakinnitussüsteemile saab põrandalappe hõlpsasti ja kiiresti kinnitada aurupuhasti põrandaotsiku külge: lihtsalt vajutage need põrandaotsikule EasyFix ja ongi valmis. Töö ajal püsib lapp kindlalt paigal ja ei libise. Pärast puhastamist saab põrandalapi põrandaotsikult EasyFix eemaldada lihtsalt, puutumata kokku mustusega; lihtsalt astuda lapi jalalipikule ja tõmmata põrandaotsik üles lapist eemale.