Lihtsalt puhas: Kärcheri FCV 4 puhastusseadme universaalne rullhari tagab kõigi põrandate – isegi parketi – õrna puhastamise ja hoolduse. Kvaliteetne universaalne rullhari on ebemevaba, imav ja äärmiselt vastupidav. Säästlikum: rullhari on masinpestav kuni 60 °C juures.