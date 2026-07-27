Universaalne rullik FCV4
Universaalne rullhari kõigi põrandate õrnaks puhastamiseks ja hoolduseks. Ebemevaba, imav, vastupidav ja masinpestav kuni 60 °C juures. Sobib puhastusseadmele FCV 4.
Lihtsalt puhas: Kärcheri FCV 4 puhastusseadme universaalne rullhari tagab kõigi põrandate – isegi parketi – õrna puhastamise ja hoolduse. Kvaliteetne universaalne rullhari on ebemevaba, imav ja äärmiselt vastupidav. Säästlikum: rullhari on masinpestav kuni 60 °C juures.
Omadused ja tulu
Eriti puhas
- Hügieeniline töö erinevates ruumides (sanitaarruumid, köök, furnituurid jne).
- Koostoimes Kärcheri puhastusseadmete kahepaagisüsteemiga eemaldavad need põrandalt usaldusväärselt kuni 99% kõigist bakteritest – nagu on tõestatud laboratoorsetes katsetes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|250 x 57 x 57
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Lakitud parkett