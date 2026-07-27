Lihtsalt puhas: Kärcheri KFL 1, FCV 2 ja FCV 3 puhastusseadmete universaalne rullhari tagab kõigi põrandate – isegi parketi – õrna puhastamise ja hoolduse. Kvaliteetne universaalne rullhari on ebemevaba, imav ja äärmiselt vastupidav.