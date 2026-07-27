Universaalne rullik KFL 1, FCV 2, FCV 3

Universaalne rullhari kõigi põrandate õrnaks puhastamiseks ja hoolduseks. Ebemevaba, imav ja vastupidav. Sobib puhastusseadmetele KFL 1, FCV 2 ja FCV 3.

Lihtsalt puhas: Kärcheri KFL 1, FCV 2 ja FCV 3 puhastusseadmete universaalne rullhari tagab kõigi põrandate – isegi parketi – õrna puhastamise ja hoolduse. Kvaliteetne universaalne rullhari on ebemevaba, imav ja äärmiselt vastupidav.

Omadused ja tulu
100% kõrgekvaliteetne mikrokiud
  • Mustuse optimaalne puhastamine ja eemaldamine kõikidelt kõvadelt pindadelt.
Eriti puhas
  • Hügieeniline töö erinevates ruumides (sanitaarruumid, köök, furnituurid jne).
  • Koostoimes Kärcheri puhastusseadmete kahepaagisüsteemiga eemaldavad need põrandalt usaldusväärselt kuni 99% kõigist bakteritest – nagu on tõestatud laboratoorsetes katsetes.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 247 x 132 x 60
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Kõvakattega põrandad
  • Lakitud parkett