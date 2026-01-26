Universaalne vahetushari mudelitele WB 120 ja WB 100

Pöörleva pesuharja vahetatav universaalhari sobib ideaalselt kõikide siledate pindade, näiteks värvitud pindade, klaas- ja plastpindade puhastamiseks.

Läbipaistvate harjastega harja saab kasutada väga paljudeks erinevateks puhastustoiminguteks. Pöörleva pesuharja WB 120 vahetatav universaalhari sobib ideaalselt kõikide siledate pindade, näiteks värvitud pindade, klaas- ja plastpindade puhastamiseks. Vahetushari sobib ka vanale WB 100 mudelile.

Omadused ja tulu
Pehmed läbipaistvad harjased
  • Õrnatoimeline ja tõhus puhastus
Saab kasutada kõikjal.
  • Kõikidele siledatele pindadele nagu värvitud, klaas- või plastpinnad.
Valikulised lisatarvikud
  • Muudab pöörleva pesuharja veelgi mitmekülgsemaks.
Ühilduvus
  • Võib kasutada nii pesuharjaga WB 120 kui ka vana mudeliga WB 100.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 153 x 153 x 48
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukid
  • Tõhus kaitse uuesti saastumise vastu
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Garaažiuksed
  • Rulood
  • Sirmid
  • Aknalauad
  • Rõdulaudis
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel