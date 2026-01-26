Universaalne vahetushari mudelitele WB 120 ja WB 100
Pöörleva pesuharja vahetatav universaalhari sobib ideaalselt kõikide siledate pindade, näiteks värvitud pindade, klaas- ja plastpindade puhastamiseks.
Läbipaistvate harjastega harja saab kasutada väga paljudeks erinevateks puhastustoiminguteks. Pöörleva pesuharja WB 120 vahetatav universaalhari sobib ideaalselt kõikide siledate pindade, näiteks värvitud pindade, klaas- ja plastpindade puhastamiseks. Vahetushari sobib ka vanale WB 100 mudelile.
Omadused ja tulu
Pehmed läbipaistvad harjased
- Õrnatoimeline ja tõhus puhastus
Saab kasutada kõikjal.
- Kõikidele siledatele pindadele nagu värvitud, klaas- või plastpinnad.
Valikulised lisatarvikud
- Muudab pöörleva pesuharja veelgi mitmekülgsemaks.
Ühilduvus
- Võib kasutada nii pesuharjaga WB 120 kui ka vana mudeliga WB 100.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|153 x 153 x 48
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Tõhus kaitse uuesti saastumise vastu
- Mootorrattad ja rollerid
- Garaažiuksed
- Rulood
- Sirmid
- Aknalauad
- Rõdulaudis
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel