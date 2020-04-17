Ergonoomiline disain võimaldab tekstiilpindade õrna puhastamist autos ja majapidamises. Kaks niiditõstjat tagavad, et ka kõige väiksemad mustuseosakesed saavad usaldusväärselt sisse imetud. Otsikut saab kasutada lisatarvikuna kõigi Kärcheri Home & Garden märja- ja kuivaimuritega ning seadmeseeriate SE 4, SE 5 ja SE 6 tekstiilipesuritega.