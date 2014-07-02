Väikese võrguavaga filter, adaptriga

Väikese võrguavaga filter, 125 μm, maksimaalne temperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Ühendus 3/4", adapteriga, 1".

Väikese võrguavaga veefilter, 125 μm, sobib kasutada maksimaalselt 50°C juures. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Ühendamiseks kõrgsurvepesuri külge. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Konnektor 3/4", 1" adapteriga.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Veeühendus (tollides) 3/4″ / 1″
Kaal, sh pakend (kg) 0,3
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