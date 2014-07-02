Vahatatud poleerpadjad parketile
3 poleerpatja poleermasinale FP 303. Ideaalsed vahatatud kõvade pindade, näiteks vahatatud parketi puhastamiseks.
3 poleerimispatja poleerimismasinale FP 303. Ideaalsed vahatatud kõvade pindade ja õli-vaha viimistlusega põrandate (nt parkett) poleerimiseks. Poleerimispadjad sobivad vahatatud kõvade pindade ja õli-vaha viimistlusega põrandate poleerimiseks. Lihtsalt kinnitage poleerimispadjad ketaste külge.
Omadused ja tulu
Kõrgekvaliteetsest mikrokiust poleerimispadjad
- Täiuslikud tulemused vaha ja õli-vaha viimistlusega põrandatel
- Välja töötatud spetsiaalselt vaha ja õli-vaha viimistlusega põrandate poleerimiseks
- Masinpesu 60 °C juures
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|3
|Värvus
|Valge
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|125 x 125 x 10
Kasutusvaldkonnad
- Vahatatud puitpõrandad