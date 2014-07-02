Vahatatud poleerpadjad parketile

3 poleerpatja poleermasinale FP 303. Ideaalsed vahatatud kõvade pindade, näiteks vahatatud parketi puhastamiseks.

3 poleerimispatja poleerimismasinale FP 303. Ideaalsed vahatatud kõvade pindade ja õli-vaha viimistlusega põrandate (nt parkett) poleerimiseks. Poleerimispadjad sobivad vahatatud kõvade pindade ja õli-vaha viimistlusega põrandate poleerimiseks. Lihtsalt kinnitage poleerimispadjad ketaste külge.

Omadused ja tulu
Kõrgekvaliteetsest mikrokiust poleerimispadjad
  • Täiuslikud tulemused vaha ja õli-vaha viimistlusega põrandatel
  • Välja töötatud spetsiaalselt vaha ja õli-vaha viimistlusega põrandate poleerimiseks
  • Masinpesu 60 °C juures
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 3
Värvus Valge
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 125 x 125 x 10
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Vahatatud puitpõrandad