Vahetatavad universaalharjased mudelile WB 130
Ideaalne kõikide siledatele pindadele nagu värvitud, klaas- või plastpindade puhastamiseks: vahetatavad universaalharjased Universal pöörlevale pesuharjale WB 130.
Läbipaistvate harjastega harja saab kasutada väga paljudeks erinevateks puhastustoiminguteks. Pöörleva pesuharja WB 130 vahetatavad universaalharjased Universal sobivad ideaalselt kõikide siledate pindade, näiteks värvitud pindade, klaas- ja plastpindade puhastamiseks.
Omadused ja tulu
Pehmed läbipaistvad harjased
- Õrnatoimeline ja tõhus puhastus
Saab kasutada kõikjal.
- Kõikidele siledatele pindadele nagu värvitud, klaas- või plastpinnad.
Valikulised lisatarvikud
- Muudab pöörleva pesuharja WB 130 veelgi mitmekülgsemaks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|113 x 113 x 46
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Mootorrattad ja rollerid
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Tõhus kaitse uuesti saastumise vastu
- Garaažiuksed
- Rulood
- Sirmid
- Rõdulaudis
- Aknalauad