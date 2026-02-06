Pesuharja uuenduslikud vahetatavad harjased on valmistatud pehmest mikrokiust, mis kinnitub harjakettale takjapaela abil ja mida saab eraldi pesumasinas kuni 60 °C juures pesta. Vahetatavad harjased Car & Bike sobivad pöörlevale pesuharjale WB 130, puhastades eriti õrnalt nii autod kui ka mootorrattad.