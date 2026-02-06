Vahetatavad universaalharjased mudelile WB 130 Car & Bike

Ideaalne autode ja mootorrataste puhastamiseks: vahetatavad mikrokiust auto- ja rattapesuharjased Car & Bike pöörlevale pesuharjale WB 130.

Pesuharja uuenduslikud vahetatavad harjased on valmistatud pehmest mikrokiust, mis kinnitub harjakettale takjapaela abil ja mida saab eraldi pesumasinas kuni 60 °C juures pesta. Vahetatavad harjased Car & Bike sobivad pöörlevale pesuharjale WB 130, puhastades eriti õrnalt nii autod kui ka mootorrattad.

Omadused ja tulu
Uuenduslikud mikrokiud-tarvikud koos konks-silmus kinnitusega
  • Masinpestav kuni 60 °C.
  • Harjaseid saab uuesti kiirelt ja pingutuseta kasutada.
Eriti õrn puhastamine
  • Ideaalne õrnade pindade, näiteks maalide puhastamiseks.
Valikulised lisatarvikud
  • Muudab pöörleva pesuharja WB 130 veelgi mitmekülgsemaks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kiudkangas 75% polüestrit, 25% polüamiidi
Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 119 x 119 x 52
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukid
  • Mootorrattad ja rollerid