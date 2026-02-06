Vahetatavad universaalharjased mudelile WB 130 Car & Bike
Ideaalne autode ja mootorrataste puhastamiseks: vahetatavad mikrokiust auto- ja rattapesuharjased Car & Bike pöörlevale pesuharjale WB 130.
Pesuharja uuenduslikud vahetatavad harjased on valmistatud pehmest mikrokiust, mis kinnitub harjakettale takjapaela abil ja mida saab eraldi pesumasinas kuni 60 °C juures pesta. Vahetatavad harjased Car & Bike sobivad pöörlevale pesuharjale WB 130, puhastades eriti õrnalt nii autod kui ka mootorrattad.
Omadused ja tulu
Uuenduslikud mikrokiud-tarvikud koos konks-silmus kinnitusega
- Masinpestav kuni 60 °C.
- Harjaseid saab uuesti kiirelt ja pingutuseta kasutada.
Eriti õrn puhastamine
- Ideaalne õrnade pindade, näiteks maalide puhastamiseks.
Valikulised lisatarvikud
- Muudab pöörleva pesuharja WB 130 veelgi mitmekülgsemaks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kiudkangas
|75% polüestrit, 25% polüamiidi
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|119 x 119 x 52
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukid
- Mootorrattad ja rollerid