Vahetatavad universaalharjased mudelile WB 130 Home & Garden

Kodumajapidamises olevate tugevate pindade põhjalikuks puhastamiseks: vahetatavad harjased Home & Garden pöörlevale pesuharjale WB 130.

Eemaldavad ka tõrksa mustuse vaid hetkega: musta värvi vahetatavad harjased Home & Garden pesuharjale WB 130 on tugevamad kui läbipaistvad universaalharjased. Ideaalne tugevate pindade puhastamiseks, nt kivi, metall ja plast.

Omadused ja tulu
Tugevad mustad harjased
  • Tõrksa mustuse lihtne eemaldamine.
Erinevatele kodus leiduvatele pindadele
  • Ideaalne tugevate pindade puhastamiseks, nt kivi, metall ja plast.
Valikulised lisatarvikud
  • Muudab pöörleva pesuharja WB 130 veelgi mitmekülgsemaks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 113 x 113 x 46
Kasutusvaldkonnad
  • Garaažiuksed
  • Varjualused (nt autovarjualused)
  • Rulood