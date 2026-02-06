Vahetatavad universaalharjased mudelile WB 130 Home & Garden
Kodumajapidamises olevate tugevate pindade põhjalikuks puhastamiseks: vahetatavad harjased Home & Garden pöörlevale pesuharjale WB 130.
Eemaldavad ka tõrksa mustuse vaid hetkega: musta värvi vahetatavad harjased Home & Garden pesuharjale WB 130 on tugevamad kui läbipaistvad universaalharjased. Ideaalne tugevate pindade puhastamiseks, nt kivi, metall ja plast.
Omadused ja tulu
Tugevad mustad harjased
- Tõrksa mustuse lihtne eemaldamine.
Erinevatele kodus leiduvatele pindadele
- Ideaalne tugevate pindade puhastamiseks, nt kivi, metall ja plast.
Valikulised lisatarvikud
- Muudab pöörleva pesuharja WB 130 veelgi mitmekülgsemaks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|113 x 113 x 46
Kasutusvaldkonnad
- Garaažiuksed
- Varjualused (nt autovarjualused)
- Rulood