Vahetusaku aknapesurile WV 5 ja WVP
Nautige katkestusteta tööd akutoitel aknapesurite WV 5, WVP ja vahetusaku abil.
Vahetusaku abil saate uue aknapesuriga WV 5 ja WVP tööd jätkata nii pikalt kui soovite. Ja seda ilma katkestusteta. Lihtsalt võtke aku seadmest välja ja lükake sisse vahetusaku. Ja töö võib jätkuda.
Omadused ja tulu
Lõpututeks puhastusintervallideks
Katkestusteta puhastus
Aku kiire ja lihtne vahetus vaid ühe klõpsuga
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Värvus
|Hall
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|57 x 81 x 28