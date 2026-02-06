Vahetusharja Home & Garden mustad harjased on vastupidavamad kui universaalharja läbipaistvad harjased, mistõttu on tõrksat mustust sellega lihtsam eemaldada. Ideaalne tugevate pindade, näiteks kivi, metalli või plasti puhastamiseks pöörleva pesuharja abil. Vahetustarvik sobib nii pesuharjaga WB 120 kui ka vana mudeliga WB 100.