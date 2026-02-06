Vahetushari Home & Garden mudelitele WB 120 ja WB 100
Kodumajapidamises olevate tugevate pindade põhjalikuks puhastamiseks: pöörleva pesuharja vahetushari Home & Garden.
Vahetusharja Home & Garden mustad harjased on vastupidavamad kui universaalharja läbipaistvad harjased, mistõttu on tõrksat mustust sellega lihtsam eemaldada. Ideaalne tugevate pindade, näiteks kivi, metalli või plasti puhastamiseks pöörleva pesuharja abil. Vahetustarvik sobib nii pesuharjaga WB 120 kui ka vana mudeliga WB 100.
Omadused ja tulu
Tugevad mustad harjased
- Tõrksa mustuse lihtne eemaldamine.
Erinevatele kodus leiduvatele pindadele
- Ideaalne tugevate pindade puhastamiseks, nt kivi, metall ja plast.
Valikulised lisatarvikud
- Muudab pöörleva pesuharja veelgi mitmekülgsemaks.
Ühilduvus
- Võib kasutada nii pesuharjaga WB 120 kui ka vana mudeliga WB 100.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|153 x 153 x 58
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Garaažiuksed
- Varjualused (nt autovarjualused)
- Rulood