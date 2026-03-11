Vahudüüs, 0,3 liitrit
Võimas vahudüüs puhastab vaevata kõik tüüpi pinnad, nt autode ja mootorrataste värvitud pinnad, klaasi või kivi, 0,3-liitrine konteiner.
Eriti tugevat vahtu tekitav vahudüüs, et puhastada vaevata kõik pinnad, nt värvitud, klaas- või kivipinnad. Ideaalne autode, kasvuhoonete, aiamööbli, fassaadide, treppide, haagissuvilate, jalgradade, seinte, aknakatete, siseõuede, sissesõiduteede jms puhastamine. 0,3 l konteiner. Valage Kärcheri puhastusvahend otse vahudüüsi ja ühendage see pesupüstoliga. Sobib kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri seeriate K 2–K 7 survepesurite mudelitega. Ideaalne kasutada koos Kärcheri puhastusvahuga Ultra Foam Cleaner.
Omadused ja tulu
Erinevate puhastusvahendite lihtne asendamine
- Lihtne kasutada
Hästitoimiv ja pinnal püsiv vaht
- Kõikide pindade vaevatu puhastus
Läbipaistev puhastusvahendi konteiner
- Sisus on alati nähtav
Reguleeritav veejoa tase
- Hõlpsaks puhastamiseks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|265 x 265 x 90
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Tõhus kaitse uuesti saastumise vastu
- Mootorrattad ja rollerid
- Terrass
- Fassaad
- Aia- ja kivimüürid
- (Hoovi) sissepääsud, sissesõiduteed
- Haagissuvilad / matkaautod
- Trepid