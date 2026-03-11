Vahudüüs, 0,3 liitrit

Võimas vahudüüs puhastab vaevata kõik tüüpi pinnad, nt autode ja mootorrataste värvitud pinnad, klaasi või kivi, 0,3-liitrine konteiner.

Eriti tugevat vahtu tekitav vahudüüs, et puhastada vaevata kõik pinnad, nt värvitud, klaas- või kivipinnad. Ideaalne autode, kasvuhoonete, aiamööbli, fassaadide, treppide, haagissuvilate, jalgradade, seinte, aknakatete, siseõuede, sissesõiduteede jms puhastamine. 0,3 l konteiner. Valage Kärcheri puhastusvahend otse vahudüüsi ja ühendage see pesupüstoliga. Sobib kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri seeriate K 2–K 7 survepesurite mudelitega. Ideaalne kasutada koos Kärcheri puhastusvahuga Ultra Foam Cleaner.

Omadused ja tulu
Erinevate puhastusvahendite lihtne asendamine
  • Lihtne kasutada
Hästitoimiv ja pinnal püsiv vaht
  • Kõikide pindade vaevatu puhastus
Läbipaistev puhastusvahendi konteiner
  • Sisus on alati nähtav
Reguleeritav veejoa tase
  • Hõlpsaks puhastamiseks
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Antratsiit
Kaal (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 265 x 265 x 90
Kasutusvaldkonnad
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel
  • Tõhus kaitse uuesti saastumise vastu
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Terrass
  • Fassaad
  • Aia- ja kivimüürid
  • (Hoovi) sissepääsud, sissesõiduteed
  • Haagissuvilad / matkaautod
  • Trepid