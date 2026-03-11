Eriti tugevat vahtu tekitav vahudüüs, et puhastada vaevata kõik pinnad, nt värvitud, klaas- või kivipinnad. Ideaalne autode, kasvuhoonete, aiamööbli, fassaadide, treppide, haagissuvilate, jalgradade, seinte, aknakatete, siseõuede, sissesõiduteede jms puhastamine. 0,3 l konteiner. Valage Kärcheri puhastusvahend otse vahudüüsi ja ühendage see pesupüstoliga. Sobib kõigi kodumajapidamistele mõeldud Kärcheri seeriate K 2–K 7 survepesurite mudelitega. Ideaalne kasutada koos Kärcheri puhastusvahuga Ultra Foam Cleaner.