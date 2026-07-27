Vahel on täieliku puhtuse saavutmiseks vaja rohkem kui ainult vett. Kärcheri käsisurvepesuritele mõeldud vahuotsak FJ 24 Handheld muudab selle imelihtsaks. Lihtsalt täitke 0,3 l paak Home & Garden seeria puhastusvahendiga, kinnitage vahuotsak pikendustoru külge ja alustage puhastamist. Vaht tagab põhjalikuma puhastuse ning vabalt valitud joa tüüp muudab kõik puhastustoimingud imelihtsaks. Ning mugav kiirühendussüsteem Quick Connect võimaldab vahuotsaku ja pikendustoru lahti ühendada vaid ühe käega, pärast mida saate töö jätkamiseks hõlpsasti valida mõne muu Kärcheri lisatarviku. Vahuotsak FJ 24 Handheld sobib kasutamiseks Kärcheri käsisurvepesuritega (KHB 5 Battery ja järgnevad mudelid), kuid ei sobi K 2–K 7 klassi survepesuritele.