Vahudüüs FJ 24
Vahel on põhjalikuks puhastamiseks vaja rohkem kui ainult vett. Vahuotsak FJ 24 Handheld sobib kasutamiseks koos Kärcheri käsisurvepesurite ja Home & Garden seeria puhastusvahenditega, et saavutada säravalt puhtad pinnad.
Vahel on täieliku puhtuse saavutmiseks vaja rohkem kui ainult vett. Kärcheri käsisurvepesuritele mõeldud vahuotsak FJ 24 Handheld muudab selle imelihtsaks. Lihtsalt täitke 0,3 l paak Home & Garden seeria puhastusvahendiga, kinnitage vahuotsak pikendustoru külge ja alustage puhastamist. Vaht tagab põhjalikuma puhastuse ning vabalt valitud joa tüüp muudab kõik puhastustoimingud imelihtsaks. Ning mugav kiirühendussüsteem Quick Connect võimaldab vahuotsaku ja pikendustoru lahti ühendada vaid ühe käega, pärast mida saate töö jätkamiseks hõlpsasti valida mõne muu Kärcheri lisatarviku. Vahuotsak FJ 24 Handheld sobib kasutamiseks Kärcheri käsisurvepesuritega (KHB 5 Battery ja järgnevad mudelid), kuid ei sobi K 2–K 7 klassi survepesuritele.
Omadused ja tulu
0,3 l paak
- Paaki mahub piisavalt puhastusvahendit, et kasutada aku ühe laadimiskorraga.
Erinevate puhastusvahendite vahetamine on lihtne
- Vaevatu puhastamine sobiva Kärcheri puhastusvahendiga.
Tugevatoimeline vaht
- Kõikide pindade vaevatu puhastus.
Läbipaistev puhastusvahendi konteiner
- Paagi täitetase on kogu aeg jälgitav.
Reguleeritav pihustusnurk
- Võimaldab mugavalt puhastada nii vertikaalseid kui horisontaalseid pindu.
Konnektor Quick Connect
- Tänu Quick Connect kiirühendussüsteemil on tarvikute vahetamine lihtne.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|205 x 93 x 132
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Rõdu
- Lillepotid
- Dekoratiivsed esemed (lillepotid jne)
- Jalgrattad
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia mänguasjad
- Mootorrattad ja rollerid
- Prügikonteinerid
- Rulood
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.