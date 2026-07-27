Vahudüüsi komplekt

Vahtu tekitava aine komplekt. Vahuotsik sobib kasutamiseks sanitaarruumides ja toiduainetööstuses ning kõikjal, kus on pikad puhastusperioodid.

Vahtu tekitava aine komplekt. Vahuotsik sobib kasutamiseks sanitaarruumides ja toiduainetööstuses ning kõikjal, kus on pikad puhastusperioodid. Ühendub pesutoru külge (asendab kõrgsurvedüüsi).

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 1
Kokkusobivad masinad
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