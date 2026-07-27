Vahüdüüs

Käepärane vahudüüs pesuvahenditele Home & Garden, mis tagab eriti põhjaliku puhastuse. Paikneb otse survepesuri päästikpüstolil.

Erakordse puhtuse tagamiseks: vahuprits võimaldab mobiilse välipuhasti OC 3 kasutamisel lisada pesuvahendeid ning tagab pesuvahendi ühtlasema jaotamisega üle puhastatava pinna põhjalikuma, tõhusama ja õrnema puhastuse. Tekitab võimsa vahu, mis kleepub hästi pinnale ja satub raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse - ideaalne jalgrataste, aiamööbli jms põhjalikuks puhastamiseks. Vahuprits on paigaldatud otse päästikpüstolile. Pesuvahendi võib lihtsalt valada vahupritsi sisse. Otsik ühildub kõigi mobiilsete välipuhastitega OC 3.

Omadused ja tulu
Vahüdüüs: Tugevatoimeline vaht
Tugevatoimeline vaht
Erinevate pindade (nt jalgrattad, aiamööbel) vaevatu ja põhjalik puhastamine.
Vahüdüüs: Reguleeritav pihustusnurk
Reguleeritav pihustusnurk
Võimaldab mugavalt puhastada nii vertikaalseid kui horisontaalseid pindu.
Vahüdüüs: Lihtne üleminek teisele pesuvahendile
Lihtne üleminek teisele pesuvahendile
Vaevatu puhastamine sobiva Kärcheri puhastusvahendiga. Lihtne kasutada
Läbipaistev puhastusvahendi konteiner
  • Täitetase on alati nähtav.
Konteiner mahuga 0,35 liitrit
  • Pikemateks puhastustöödeks ilma täitmiseta.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Valge
Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 165 x 61 x 105
Kasutusvaldkonnad
  • Jalgrattad
  • Mootorrattad ja rollerid
  • Aia-/terrassi-/rõdumööbel