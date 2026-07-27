Vahüdüüs
Käepärane vahudüüs pesuvahenditele Home & Garden, mis tagab eriti põhjaliku puhastuse. Paikneb otse survepesuri päästikpüstolil.
Erakordse puhtuse tagamiseks: vahuprits võimaldab mobiilse välipuhasti OC 3 kasutamisel lisada pesuvahendeid ning tagab pesuvahendi ühtlasema jaotamisega üle puhastatava pinna põhjalikuma, tõhusama ja õrnema puhastuse. Tekitab võimsa vahu, mis kleepub hästi pinnale ja satub raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse - ideaalne jalgrataste, aiamööbli jms põhjalikuks puhastamiseks. Vahuprits on paigaldatud otse päästikpüstolile. Pesuvahendi võib lihtsalt valada vahupritsi sisse. Otsik ühildub kõigi mobiilsete välipuhastitega OC 3.
Omadused ja tulu
Tugevatoimeline vahtErinevate pindade (nt jalgrattad, aiamööbel) vaevatu ja põhjalik puhastamine.
Reguleeritav pihustusnurkVõimaldab mugavalt puhastada nii vertikaalseid kui horisontaalseid pindu.
Lihtne üleminek teisele pesuvahendileVaevatu puhastamine sobiva Kärcheri puhastusvahendiga. Lihtne kasutada
Läbipaistev puhastusvahendi konteiner
- Täitetase on alati nähtav.
Konteiner mahuga 0,35 liitrit
- Pikemateks puhastustöödeks ilma täitmiseta.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|165 x 61 x 105
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Mootorrattad ja rollerid
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel