Erakordse puhtuse tagamiseks: vahuprits võimaldab mobiilse välipuhasti OC 3 kasutamisel lisada pesuvahendeid ning tagab pesuvahendi ühtlasema jaotamisega üle puhastatava pinna põhjalikuma, tõhusama ja õrnema puhastuse. Tekitab võimsa vahu, mis kleepub hästi pinnale ja satub raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse - ideaalne jalgrataste, aiamööbli jms põhjalikuks puhastamiseks. Vahuprits on paigaldatud otse päästikpüstolile. Pesuvahendi võib lihtsalt valada vahupritsi sisse. Otsik ühildub kõigi mobiilsete välipuhastitega OC 3.