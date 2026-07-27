Vahukomplekt Easy Foam
Kõrgsurve vahukomplekt kasutamiseks HD/HDS seadetega puhastus ja desinfitseerimistoimingutel. Pesutoru külge kinnitatav vahuotsik ja kemikaalide sissepritse kõrgsurvel, mõõtmisventiili täpsus 0-5%). Eriotsikute komplekt tuleb tellida eraldi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,5
Kokkusobivad masinad
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