Vahukomplekt Inno Foam
Kaksikdüüsiga kõrgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja kõrgsurvejuga pinna loputamiseks). Kasutamiseks mobiilsetes ja statsionaarsetes kõrgsurve- ja HDS survepesurites erinevateks puhastus- või desinfitseerimistoiminguteks.
Pesuaine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam — uuenduslik kõrgsurvel töötav vahusüsteem, mida saab puhastamiseks või desinfitseerimiseks kasutada mobiilsetes ja statsionaarsetes kõrgsurvepesurites ja HDS survepesurites. Kahekordne toru koos vahuotsikuga ja kõrgsurvejuga pindade loputamiseks. Düüside komplekt tuleb tellida eraldi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal, sh pakend (kg)
|2
Kokkusobivad masinad
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4St
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
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