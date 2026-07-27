Vahukomplekt Inno Foam

Kaksikdüüsiga kõrgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja kõrgsurvejuga pinna loputamiseks). Kasutamiseks mobiilsetes ja statsionaarsetes kõrgsurve- ja HDS survepesurites erinevateks puhastus- või desinfitseerimistoiminguteks.

Pesuaine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam — uuenduslik kõrgsurvel töötav vahusüsteem, mida saab puhastamiseks või desinfitseerimiseks kasutada mobiilsetes ja statsionaarsetes kõrgsurvepesurites ja HDS survepesurites. Kahekordne toru koos vahuotsikuga ja kõrgsurvejuga pindade loputamiseks. Düüside komplekt tuleb tellida eraldi.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 2
Lisatarvikud
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