Vahukomplekt koos pesuaine RM pihustiga
Kõrgsurve vahukomplekt kasutamiseks HD/HDS seadetega puhastus ja desinfitseerimistoimingutel. Pesutoru külge kinnitatav vahuotsik ja mõõtmisventiiliga (täpsus 0-5%) mõõteventiil. Eriotsikute komplekt tuleb tellida eraldi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|M22 x 1,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,5
Kokkusobivad masinad
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