Vahukomplekt koos pesuaine RM pihustiga

Kõrgsurve vahukomplekt kasutamiseks HD/HDS seadetega puhastus ja desinfitseerimistoimingutel. Pesutoru külge kinnitatav vahuotsik ja mõõtmisventiiliga (täpsus 0-5%) mõõteventiil. Eriotsikute komplekt tuleb tellida eraldi.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere M22 x 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 1,5
Lisatarvikud
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