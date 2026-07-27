Vahuotsik DUO Advanced 1 pudeliga, 400 l/h - 600 l/h
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|400 - 600
|Düüsi suurus (mm)
|38
|Maksimaalne rõhk (bar)
|300
|Doseerimine (%)
|1 - 2 - 4
|Paagi maht (l)
|2
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,5
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Kokkusobivad masinad
- AKU HD 4/11 C Bp Pack, aku ja laadija komplektis
- HD 4/11 C Bp, ilma aku ja laadijata
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/14 -4 M Cage
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M CageEB Anniversary edition
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite ja seadmete puhastamine autotööstuse, tööstus- ja põllumajandussektoris.
- Ehitus (ehitusmasinate, tellingute, korpuste, seadmete puhastamine)
Lisatarvikud
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