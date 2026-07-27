Vahuotsik DUO Advanced 2 pudeliga, 700 l/h - 800 l/h
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Vooluhulk (l/h)
|700 - 800
|Düüsi suurus (mm)
|45
|Maksimaalne rõhk (bar)
|300
|Doseerimine (%)
|1 - 2 - 4
|Paagi maht (l)
|2
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Ühenduskeere
|EASY!Lock
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,5
Videos
Kokkusobivad masinad
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 MXA Car *EU
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
Kasutusvaldkonnad
- Sõidukite ja seadmete puhastamine autotööstuse, tööstus- ja põllumajandussektoris.
- Ehitus (ehitusmasinate, tellingute, korpuste, seadmete puhastamine)
Lisatarvikud
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