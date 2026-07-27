Vahuotsik DUO Advanced 3 pudeliga, 900 l/h - 2500 l/h

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Vooluhulk (l/h) 900 - 2500
Düüsi suurus (mm) 38
Maksimaalne rõhk (bar) 300
Doseerimine (%) 1 - 2 - 4
Paagi maht (l) 2
Temperatuur (°C) max. 60
Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 1,5
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Sõidukite ja seadmete puhastamine autotööstuse, tööstus- ja põllumajandussektoris.
  • Ehitus (fassaadide puhastamine, töösõidukite ja -seadmete puhastamine)
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