Vaibaliugur

Tagab ka vaibakiudude värskendamine: Vaibaliugur lihtsaks kinnitamiseks EasyFix põrandaotsakuga. Ideaalne vaipade auruga puhastamiseks

Vaibaliugur ja põrandaotsak EasyFix moodustavad vaipade auruga puhastamiseks unistuste meeskonna. Põrandaotsaku EasyFix saab lihtsalt ja mugavalt libistada vaibaliugurisse ja uuesti eemaldada – seda kõike ilma alla kummardamata. Seega värskendab võimas aurujuga vaibad kiiresti ja lihtsalt ja tõstab vaibakiud uuesti üles, taastades nende vetruvuse.

Omadused ja tulu
Sobib EasyFix põrandaotsakuga
  • Auruga saab vaipadele anda uue elu.
EasyFix põrandaotsaku saab lihtsalt libistada vaibaliugurisse ja seejärel eemaldada
  • Mugav kasutada - kummarduda pole vaja
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 357 x 178 x 46
Kasutusvaldkonnad
  • Vaibad
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