Vaibaliugur
Tagab ka vaibakiudude värskendamine: Vaibaliugur lihtsaks kinnitamiseks EasyFix põrandaotsakuga. Ideaalne vaipade auruga puhastamiseks
Vaibaliugur ja põrandaotsak EasyFix moodustavad vaipade auruga puhastamiseks unistuste meeskonna. Põrandaotsaku EasyFix saab lihtsalt ja mugavalt libistada vaibaliugurisse ja uuesti eemaldada – seda kõike ilma alla kummardamata. Seega värskendab võimas aurujuga vaibad kiiresti ja lihtsalt ja tõstab vaibakiud uuesti üles, taastades nende vetruvuse.
Omadused ja tulu
Sobib EasyFix põrandaotsakuga
- Auruga saab vaipadele anda uue elu.
EasyFix põrandaotsaku saab lihtsalt libistada vaibaliugurisse ja seejärel eemaldada
- Mugav kasutada - kummarduda pole vaja
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|357 x 178 x 46
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Vaibad
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