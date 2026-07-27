Vaibaliugur ja põrandaotsak EasyFix moodustavad vaipade auruga puhastamiseks unistuste meeskonna. Põrandaotsaku EasyFix saab lihtsalt ja mugavalt libistada vaibaliugurisse ja uuesti eemaldada – seda kõike ilma alla kummardamata. Seega värskendab võimas aurujuga vaibad kiiresti ja lihtsalt ja tõstab vaibakiud uuesti üles, taastades nende vetruvuse.