Vannitoa puhastuslappide komplekt
Lappide komplekt vannitoa puhastamiseks: 2 mikrokiust põrandalappi, 1 mikrokiust abrasiivne lapp katlakivi ja seebijälgede puhastamiseks ning 1 mikrokiust poleerimislapp peeglitele jms.
Täielik puhtus kogu vannitoas: Kärcheri auripesuri lapikomplektiga ei ole see mingi probleem. Mikrokiudlappide komplekt sisaldab kahte spetsiaalset põrandalappi, mis on spetsiaalselt mõelnud vannitoa puhastamiseks koos aurupesuriga. Täiendav mikrokiust abrasiivlapp eemaldab tõrksa katlakivi ja seebijäägid kiiresti ja usaldusväärselt. Mikrokiust poleerimislapp on ideaalne peeglite ja teiste siledate pindade puhastamiseks.
Omadused ja tulu
Abrasiivsete ja pehmete kiududega mikrokiudlapp käsiotsikule
- Abrasiivkiud katlakivi optimaalseks eemaldamiseks
- Lapi pehmed mikrokiud koguvad mustuse optimaalselt endasse
Kõrge kvaliteediga mikrokiud
- Masinpesu 60 °C juures
Kõrgekvaliteetne mikrokiust poleerimislapp
- Triibuvaba poleerimine, väga hea vee imamisvõime
Kõrgekvaliteetsest mikrokiudfliisist pehme põrandalapp
- Mustuse optimaalne eemaldamine, suur mustuse imamise määr; mikrokiud tagavad head puhastustulemused kõikidel kõvadel pindadel.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|400 x 110 x 6
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Dušinurk/vann
- Peeglid
- Kraanikauss
- Kraanid
- Kõvakattega põrandad