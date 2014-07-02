Täielik puhtus kogu vannitoas: Kärcheri auripesuri lapikomplektiga ei ole see mingi probleem. Mikrokiudlappide komplekt sisaldab kahte spetsiaalset põrandalappi, mis on spetsiaalselt mõelnud vannitoa puhastamiseks koos aurupesuriga. Täiendav mikrokiust abrasiivlapp eemaldab tõrksa katlakivi ja seebijäägid kiiresti ja usaldusväärselt. Mikrokiust poleerimislapp on ideaalne peeglite ja teiste siledate pindade puhastamiseks.