Vario muhv

Vario muhv, pöörleb 180°, et puhastada ka kõige raskemini ligipääsetavad kohad. Ühendus: püstoli ja lisatarviku vahele või pikendustoru ja lisatarviku vahele.

180° pöörlev Vario muhv, et puhastada ka kõige raskemini ligipääsetavad kohad, nt rulluksed, autokatused või kasvuhooned. Ühendus: püstoli ja lisatarviku vahele või pikendustoru ja lisatarviku vahele. Muhv võimaldab teostada puhastustoiminguid ergonoomilisel viisil.

Omadused ja tulu
180° reguleeritav ühendus
  • Muudab keerulised puhastustoimingud lihtsaks
Vario liigend
  • Võimaldab hõlpsasti puhastada ka raskesti ligipääsetavad kohad, nt vihmaveerennid või sõidukite kerealused
Paindlik, pöörleb 180°
  • Suurem tegevusraadius tagab seadme paindliku kasutamise
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 214 x 47 x 84

Vanadele (enne 2010. a toodetud) päästikpüstolitele (püstol M, 96, 97) nõutav adapter M (2.643-950.0).

Kasutusvaldkonnad
  • Rulood
  • Tõhus kaitse uuesti saastumise vastu
  • Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
  • Sõidukid