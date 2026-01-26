Varudüüsid, lisatarvikud
Kõrgekvaliteetsed asendusdüüsid kõikidele T-Racer pinnapuhastitele (v.a. T 350), mida kasutatakse koos seeriate K 2 – K 7 seadmetega, vihmaveerennide puhastajale PC 20, mida kasutatakse koos seeriate K 3 – K 7 seadmetega, ning ka autokere puhastusotsikule, mida kasutatakse koos seeriate K 2 – K 5 seadmetega.
Kõrgekvaliteetsed asendusdüüsid düüside kiireks ja lihtsaks vahetamiseks. Sisaldab: kolm paari otsikuid survepesuri erinevateks jõudlusklassideks, üks eridüüs nurkade ja servade puhastamiseks, mis sobib pinnapuhastitele T 400, T 450 ja T 550, ja kaks kinnitusklambrit. Asendusdüüsid sobivad järgmistele lisatarvikutele: T-Racer pinnapuhastile seadmeklassides K2–K7 (v.a. mudel T 350), vihmaveerennide puhastajale PC 20 seadmeklassides K3–K7 ja autokere puhastusotsikule seadmeklassides K2–K5.
Omadused ja tulu
Asendusdüüs
- Vanade düüside kiire ja lihtne asendamine.
- Kõrge kvaliteet tagab pikema kasutusea.
Kõrgsurve — lehvikjuga
- Tõrksa mustuse ühtlane puhastamine ja leotamine.
Võimas puhastus kõrgsurve abil
- Mustuse parem leotamine ja tõhus puhastamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|17 x 17 x 18