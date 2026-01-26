Kõrgekvaliteetsed asendusdüüsid düüside kiireks ja lihtsaks vahetamiseks. Sisaldab: kolm paari otsikuid survepesuri erinevateks jõudlusklassideks, üks eridüüs nurkade ja servade puhastamiseks, mis sobib pinnapuhastitele T 400, T 450 ja T 550, ja kaks kinnitusklambrit. Asendusdüüsid sobivad järgmistele lisatarvikutele: T-Racer pinnapuhastile seadmeklassides K2–K7 (v.a. mudel T 350), vihmaveerennide puhastajale PC 20 seadmeklassides K3–K7 ja autokere puhastusotsikule seadmeklassides K2–K5.