Varudüüsid, lisatarvikud T 350-le

Kõrgekvaliteetsed asendusdüüsid tagavad düüside lihtsa vahetamise ja sobivad pinnapuhastitele T-Racer T 300/350, mida kasutatakse koos survepesuritega seeriatest K2–K7. Sisaldab kolm paari düüse survepesuri erinevateks jõudlusklassideks ja kahte kinnitusklambrit.

Omadused ja tulu
Asendusdüüs
  • Vanade düüside kiire ja lihtne asendamine.
  • Kõrge kvaliteet tagab pikema kasutusea.
Kõrgsurve — lehvikjuga
  • Tõrksa mustuse ühtlane puhastamine ja leotamine.
Võimas puhastus kõrgsurve abil
  • Mustuse parem leotamine ja tõhus puhastamine.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 17 x 17 x 18