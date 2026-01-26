Kõrgekvaliteetsed asendusdüüsid tagavad düüside lihtsa vahetamise ja sobivad pinnapuhastitele T-Racer T 300/350, mida kasutatakse koos survepesuritega seeriatest K2–K7. Sisaldab kolm paari düüse survepesuri erinevateks jõudlusklassideks ja kahte kinnitusklambrit.