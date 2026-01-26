Varudüüsid, lisatarvikud T 350-le
Kõrgekvaliteetsed asendusdüüsid tagavad düüside lihtsa vahetamise ja sobivad pinnapuhastitele T-Racer T 300/350, mida kasutatakse koos survepesuritega seeriatest K2–K7. Sisaldab kolm paari düüse survepesuri erinevateks jõudlusklassideks ja kahte kinnitusklambrit.
Omadused ja tulu
Asendusdüüs
- Vanade düüside kiire ja lihtne asendamine.
- Kõrge kvaliteet tagab pikema kasutusea.
Kõrgsurve — lehvikjuga
- Tõrksa mustuse ühtlane puhastamine ja leotamine.
Võimas puhastus kõrgsurve abil
- Mustuse parem leotamine ja tõhus puhastamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|17 x 17 x 18