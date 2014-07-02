Vee/liivapritsi komplekt

Liiva- ja veepritsi komplekt rooste, värvi ja tõrksa mustuse eemaldamiseks, kasutades Kärcheri abrasiivi.

Vee- ja liivapritsi komplekt rooste, värvi ja tõrksa mustuse eemaldamiseks koos Kärcheri abrasiiviga. Sobib kõigi Kärcheri seeriate K 2–K 7 survepesurite mudelitega.

Omadused ja tulu
Liiva- ja märgpuhastus survepesuri abil
  • Täiendatud puhastusvõimsus
Eriti võimas
  • Eemaldab rooste, värvi ja tõrksa mustuse
Suur puhastusvõimsus
  • Eemaldab tõhusalt tõrksa mustuse
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 1,2
Kaal, sh pakend (kg) 1,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 525 x 110 x 100
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Rooste ja värvi eemaldamine
  • Eemaldab ka tõrksa mustuse
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.