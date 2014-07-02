Veefilter

Veefilter kaitseb survepesuri pumpasid mustas vees leiduvate mustuseosakeste eest.

Veefilter kaitseb survepesuri pumpa mustas vees leiduvate mustuseosakeste eest. Filter pikendab survepesuri kasutusiga. Sobib kõigi K 2–K 7 survepesurite mudelitega.

Omadused ja tulu
Kaitseb kõrgsurvepumpa saastunud vees olevate mustuseosakeste eest
  • Pikendab kõrgsurvepesuri kasutusiga
Veefilter
  • Sisus on alati nähtav
Mustuseosakeste lihtne eemaldamine
  • Pestav
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Antratsiit
Kaal (kg) 0,1
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 117 x 50 x 50
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Mustuse filtreerimine veest