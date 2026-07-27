Veevoolu kontrollita märgpuhastusseade (düüsid ei kuulu komplekti)

Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi. Veevoolu ei saa reguleerida.

Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: veevoolu reguleerimisvõimalusega Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi. Märgpuhastusseade ühendatakse pihustustoru külge (kõrgsurvedüüsi asemel). Veevoolu hulga reguleerimisvõimalus.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 3,4
Kokkusobivad masinad
Lisatarvikud
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