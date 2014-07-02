Veevoolu kontrollita märgpuhastusseade (düüsid ei kuulu komplekti)

Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi. Veevoolu ei saa reguleerida.

Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: veevoolu reguleerimisvõimalusega Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi. Märgpuhastusseade ühendatakse pihustustoru külge (kõrgsurvedüüsi asemel). Veevoolu hulga reguleerimisvõimalus.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ühenduskeere M22 x 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 3,3
Lisatarvikud
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