Veevoolu kontrollita märgpuhastusseade (düüsid ei kuulu komplekti)

Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi. Veevoolu ei saa reguleerida.