Veevoolu kontrollita märgpuhastusseade (düüsid ei kuulu komplekti)
Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi. Veevoolu ei saa reguleerida.
Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: veevoolu reguleerimisvõimalusega Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi. Märgpuhastusseade ühendatakse pihustustoru külge (kõrgsurvedüüsi asemel). Veevoolu hulga reguleerimisvõimalus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ühenduskeere
|M22 x 1,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,3
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