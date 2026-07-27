Vihmaveerennide pesutoru

Pesutoru sobib vihmaveerennide puhastamiseks. Toru kuju ja spetsiaalne otsik võimaldavad vihmaveerenne puhastada ilma katteplaate eemaldamata.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pikkus (mm) 960
Ühenduskeere EASY!Lock
Kaal, sh pakend (kg) 0,9
Kokkusobivad masinad
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