Mitmekülgse pesutoruga saab kasutada viite erinevat juga vaid ühe toruga: kitsast juga, lehvikjuga, loputusjuga, õrna pihustust ja jugavoolu. Seetõttu sobib see pesutoru väga mitmeteks erinevateks puhastustöödeks. Lihtsalt pöörake otsakut, et valida sobiv juga. Quick Connect adapter võimaldab käsisurvepesuri tarvikuid vahetada hõlpsasti vaid ühe käega. Pesutoru MJ 24 ühildub Kärcheri käsisurvepesuritega. Toru kasutamiseks on vajalik ka käsisurvepesurite pikendustoru Handheld.