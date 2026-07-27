Viis-ühes pesutoru MJ 24 Handheld 5-in-1 Multi Jet
Mitmekülgne viis-ühes pesutoru Kärcheri käsisurvepesuritele: pesutoru MJ 24 Handheld, millel on kitsas juga, lehvikjuga, loputusjuga, õrn pihustus ja jugavool. Joa tüüpide vahetamiseks tuleb lihtsalt otsakut pöörata.
Mitmekülgse pesutoruga saab kasutada viite erinevat juga vaid ühe toruga: kitsast juga, lehvikjuga, loputusjuga, õrna pihustust ja jugavoolu. Seetõttu sobib see pesutoru väga mitmeteks erinevateks puhastustöödeks. Lihtsalt pöörake otsakut, et valida sobiv juga. Quick Connect adapter võimaldab käsisurvepesuri tarvikuid vahetada hõlpsasti vaid ühe käega. Pesutoru MJ 24 ühildub Kärcheri käsisurvepesuritega. Toru kasutamiseks on vajalik ka käsisurvepesurite pikendustoru Handheld.
Omadused ja tulu
Viis-ühes pesutoru
- Viis erinevat pihustusmustrit ühest pesutorust.
Säästab aega
- Pihustustoru vahetamine ei ole vajalik
Puhastus- ja kastmisfunktsioon
- Puudub vajadus vahetada aiavooliku ja pihustuspüstoli vahel.
Punktjuga
- Vuukide, pragude ja kitsaste pragude puhastamine ning mustuselaikude eemaldamine.
Lapik juga
- Pindade ja esemete puhastamine.
Loputusjuga
- Lahtise mustuse loputamine pinnalt.
Õrn pihustus
- Tolmu ja õietolmu eemaldamine taimedelt neid samaaegselt kergelt kastes.
Jugavool
- Taimede kastmine.
Konnektor Quick Connect
- Lihtne ja kiire vahetada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|70 x 58 x 60
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Jalgrattad
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Mänguasjad/lasteautod/rattad
- Lillepotid
- Lehtede puhastamine
- Taimede kastmine