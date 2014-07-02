Voolik Solar

Kõrgekvaliteetne ja painduv kõrgsurvevoolik (kummikattega) mudelile iSolar TL 7. Vooliku väliskihil on eriti head libisemisomadused, mis tagavad teleskooptoru mugava pikendamise ja lühendamise.

Kõrgekvaliteetne ja paindlik kummikattega kõrgsurvevoolik sobib kasutamiseks koos mudeliga iSolar TL 7. Vooliku väliskihil on eriti head libisemisomadused, mis tagavad teleskooptoru mugava pikendamise ja lühendamise.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Teleskooptoru pikkus (m) 8,5
sisendtemperatuur (°C) max. 155
Ühenduskeere M22 x 1,5
Kaal, sh pakend (kg) 1,6
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