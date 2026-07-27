Vooliku automaattrumli paigalduskomplekt, HDS M/S jaoks
Lihtsasti kinnitatava automaatse voolikurulli komplekt. Sobib HDS kesk- ja superklassi masinatele. Kõrgsurvevooliku maksimaalselt mugavaks kokku- ja lahtikerimiseks.
Automaatne voolikutrummel võimaldab kõrgsurvevoolikut maksimaalselt mugavalt kokku ja lahti kerida. Sobib seeria HDS kesk- ja superklassi seadmetele ning seda on tänu praktilisele kinnituskomplektile väga lihtne paigaldada. Säilitab kõik seadme funktsioonid. Voolikutrumlit saab transpordi ajaks mugavalt eemaldada. Kinnituskomplekt sisaldab automaatset voolikutrumlit, kõrgsurvevoolikut ja vajalikke ühendusosi.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|32,5
Scope of supply
- Voolikurull
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