Automaatne voolikutrummel võimaldab kõrgsurvevoolikut maksimaalselt mugavalt kokku ja lahti kerida. Sobib seeria HDS kesk- ja superklassi seadmetele ning seda on tänu praktilisele kinnituskomplektile väga lihtne paigaldada. Säilitab kõik seadme funktsioonid. Voolikutrumlit saab transpordi ajaks mugavalt eemaldada. Kinnituskomplekt sisaldab automaatset voolikutrumlit, kõrgsurvevoolikut ja vajalikke ühendusosi.